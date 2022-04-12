睽違263天 北京再度批准遊戲版號 產業信心回來了？

睽違 263 天，中國政府再度批准遊戲版號，引爆整個遊戲圈，激勵在美中概股與 A 股遊戲類股大漲，但業界人士認為，產業仍須一段時間才能恢復信心。

國家新聞出版署周一（11 日）公布通過審核的遊戲版號，共計 45 款，為去年 7 月以來官方首度批准國產網路遊戲。

此次獲批的遊戲版號，不乏知名公司的遊戲新作，包括遊族網絡的「少年三國志：口袋戰役」、西山居的「劍網 3 緣起」、心動網絡的「派對之星」、吉比特子公司雷霆網絡的「塔獵手」。

國家新聞出版署共核發 45 個遊戲版號。(圖: 國家新聞出版署)

美國中概股嗶哩嗶哩嗶哩嗶哩股價周一收盤應聲大漲 7.2%，鬥魚勁漲 2.4%，網易 (NTES-US) 上漲 2.1%，A 股遊戲股冰川網絡 (300533-CN) 、大晟文化 (600892-CN) 、遊族網絡 (002174-CN) 周二早盤也攻上漲停。

Thomas Chong 等 Jefferies 分析師表示，自去年 8 月 21 日政府暫停審批以來，市場一直在等待政府恢復遊戲審批，這一消息是一個積極催化劑，預料政府在未來審批中開放不同類型的遊戲。

不過，本輪拿到版號的業者，多數是二線遊戲公司，以及一些中小遊戲廠商，政府未納入騰訊 (00700-HK) 、網易等遊戲產業大咖。

鈦媒體報導，與股市投資人一臉興奮不同，部分產業從業人員對版號重發一事，沒想像中激動，情緒未到「像極了過年」。

在政府正式發布審批文件前，一些遊戲公司內部已開始小範圍討論此事，但業界人士對此都感到懷疑，等到官方公布公告後，又業界人士又憂心下一輪審批何時到來。

業界從業人員憂心的背後，是近年遊戲產業多方承壓的結果。疫情反覆，加之政策的不確定性，已打擊部分遊戲產業從業人員的信心。

與此同時，最近疫情爆發相對嚴重的上海和廣州，是中國遊戲產業的重鎮。

中國音數協遊戲工委發布的「2021 年中國遊戲產業報告」顯示，去年遊戲業者在特大城市的布局仍明顯，北京、上海、廣州、深圳等城市是遊戲產業巨擘的集聚地。