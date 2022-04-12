國泰世華銀深耕越南16年有成 純益年增超過40%

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行東南亞布局再創新猷！在越南深耕 16 年有成，不受疫情影響，國泰世華越南據點稅後純益年增超過 4 成；胡志明分行今 (12) 日舉辦喬遷開業儀式，擴大對客戶的服務範疇。

國泰世華銀行 2005 年於越南廣南省設置的茱萊分行，今日喬遷至地理位置更佳的胡志明市，並更名為「國泰世華銀行胡志明市分行」。胡志明市為越南最主要的經貿及金融中心，其 GDP 約占越南全國近四分之一，考量業務規模成長且為更加貼近客戶，國泰世華銀行與國泰人壽、國泰產險之越南總部亦皆坐落於胡志明市，此次喬遷可發揮集團綜效。

國泰世華胡志明市分行擴大建置專業的台籍、越籍業務團隊，超過 1/3 的當地行員通曉中文，滿足企業業務經營的金融需求，並參與當地重要投資案件。在產品服務上，除提供越盾及美元的現金管理、企業網路銀行、貿易融資、專案融資、聯貸等金融服務外，預計於 2022 年 7 月推出企業戶換匯避險產品，滿足客戶往來貿易上的需求。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，雖然越南受到疫情衝擊，但仍展現營運韌性，順利完成胡志明市分行各項開業準備工作，未來將結合國泰世華銀行投資 50% 的世越銀行綿密的分行服務網絡，滿足台越企業境內外資金需求。

2021 年國泰世華越南據點的稅後純益年增超過 40%，為海外據點之冠，除了提供台商進駐越南或擴廠資金需求外，亦藉由豐富的國際籌資經驗，積極協助客戶於國際市場進行籌資，成功為越南多家企業及金融機構提供融資解決方案。

大型指標案件包含大型民營集團 Vingroup、大型國營銀行 Vietinbank 及 BIDV、大型民營銀行 Techcombank、越南天然氣 PV GAS 等。此外，該行亦成功獨家籌組知名證券商 HSC、VNDirect 等國際聯貸案，為當地企業提供籌資方案並提升知名度，促進越南經濟發展。

展望未來，國泰世華銀行將結合國泰金融集團於越南當地的完整布局，包括世越銀行、越南國泰人壽及越南國泰產險，並將數位貸款服務導入當地市場，期創造客戶與銀行雙贏局面。

為展現國泰世華深耕當地的重視，國泰世華銀行董事長郭明鑑與總經理李偉正今日一同於松仁路總行越洋連線，帶領兩地主管同仁進行喬遷開業儀式，越南國家銀行、駐胡志明市台北經濟文化辦事處、越南台灣商會聯合總會、國泰金控旗下關係企業亦一同出席祝賀。