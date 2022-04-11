國泰金首季稅後純益342億元創次高 產險、投信續創新高

國泰金控 (2882-TW) 自結 3 月稅後純益 118.5 億元，累計稅後純益 342.0 億元，每股純益 (EPS) 為 2.58 元，較去年同期減少，主因去年投資收益高基期所致，不過今年以來各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後純益仍創次高，國泰產險及國泰投信累計純益則續創歷史新高。

從各子公司表現來看，國泰人壽 3 月稅後純益 90.7 億，累計稅後純益達 258.9 億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業穩健營運，整體財務表現維持良好。3 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 172 億元及 52 億元，為業界第一。

近期俄烏戰事延續，信評公司亦陸續於 3 月進一步調降俄羅斯主權信用評級，然 3 月份國泰人壽持有俄羅斯債券的 620 萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力；惟囿於國際制裁及付款金流受阻，4 月預定收取的 390 萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失的估計。

國泰人壽表示，根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於 2 月份保守評估俄羅斯部位利息及本金的不確定，並依 Stage III 提列預期信用損失，故本月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

面對國內外金融局勢波動，國泰人壽投資團隊維持一貫靈活操作，專注於創造良好投資績效，而近期隨 Fed 正式步入升息循環並展現積極抗通膨之政策立場，支撐美元走強，並促使 3 月台幣續貶逾 2%，加以替代避險操作得宜，有助避險成本顯著改善並增添獲利動能，外匯價格變動準備金亦連續第三個月淨提存，餘額回升至 200 億元以上，創兩年來新高。國泰人壽 RBC 逾 350%，維持強健的資本水準及財務實力。

保險業務方面，為協助民眾因應高齡化浪潮，國泰人壽持續推動保障型商品，其中，以重大傷病及基礎醫療商品為主，3 月份整體健康及意外險銷售量較上個月成長 6 成，整體 FYP 亦較上個月成長超過 9 成。3 月儘管俄烏衝突未歇及升息議題令金融市場震盪加劇，投資型商品單月銷售量仍突破百億，相較上月翻倍，其中，國泰人壽加強推動具保障功能的投資型壽險，參與市場同時亦兼顧資產保全，創下銷量較上個月大幅成長逾一倍之佳績。

國泰世華銀行 3 月稅後純益 21.3 億元，累計稅後純益 68.7 億元，較去年同期成長 7%。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加 10%，手續費因保險商品銷量表現亮眼，挹注整體累計淨手續費收入年成長 14%；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至 3 月底為 546 萬張，較去年同期成長 6%。2022 年 3 月底逾放比率為 0.08%，備抵呆帳覆蓋率為 1944%，資產品質維持穩健。

國泰世華旗下主力信用卡 CUBE 卡於第二季推出全新功能，除原本三大權益回饋方案，卡友可搭配國泰世華網銀 App 領取加碼回饋，期透過多樣化的刷卡回饋方案刺激消費，以持續提升整體手續費收入。

國泰產險 3 月稅後純益 2.1 億元，累計稅後純益 8.3 億元，較去年同期大幅成長 68％。在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長。投資績效在投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得下，維持優異表現。

核心業務部分，3 月簽單保費 22.6 億元，累計簽單保費 65.2 億元，年成長 19%，位居市場第二。其中佔比最大之車險業務，藉由防疫險客戶名單接觸非既有車險客戶，穩定新轉件動能，累計簽單保費年成長 11%；商業險之火險業務方面，除拓展法人新業務，亦積極爭取重點標案，累計簽單保費年成長 57%；新種險與海上保險亦表現穩定，累計簽單保費皆有雙位數的成長。

國泰證券 3 月稅後純益 2.1 億元，累計稅後純益 4.0 億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮；然而，國泰證券各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前 3 月達 3.82%，較去年同期成長 23%；台股定期定額扣款金額持續成長，續創新高表現，累計扣款金額較去年同期成長 1 倍。展望未來，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信 3 月稅後純益 1.3 億元，累計稅後純益 4.2 億元，較去年同期成長 24%。3 月烏俄戰爭持續，另因應通膨，聯準會啟動升息，金融市場震盪劇烈，國泰投信產品仍受到投資人青睞逢低買進，基金規模持續成長，亦獲得專業評鑑機構多項獎項肯定，其餘各項業務穩定發展，總管理資產規模持續超越 1.2 兆台幣，穩居市場第一。