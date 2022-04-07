台股現金殖利率居全球第三 好好證券攜手國泰投信搶市

國泰投信投資顧問部主管楊正豪今 (7) 日表示，台股現金殖利率僅次英國、新加坡，居全球第三高，看好定期定額基金商機，因此與好好證券策略聯盟，只要是國泰投信發行的主動型基金，都會在好好證券平台上架。

楊正豪表示，台股反映全球景氣的成長力道、且具 2.56% 的現金殖利率，僅次英國、新加坡，高現金殖利率深獲外資青睞。對於一般投資大眾，定期定額投資台股基金，可以分散進場風險，且因應升息初期股市震盪加劇的時刻，是最佳保護資產的方法。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，全球經濟復甦、原物料行情走高推升備貨力道、新興科技應用商機加大晶片需求，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局。由於台灣企業獲利預估持續上修，待利空鈍化後台股有機會回歸正向走勢，並預期 2022 年電子股將重回主流，可望領軍上攻。

國泰投信是台灣最大資產管理公司，仍看好今年資本市場表現，宣布與好好證券共同合作，象徵台灣的共同基金銷售通路與策略已走向多元化。談到未來的策略，國泰投信表示，除了深耕原有的共同基金產品業務外，也將持續發展原型 / 槓桿型 / 反向型 ETF、全權委託、私募股權等。

由於好好證券未來將主打台灣首創的基金交換服務，透過好好證券平台申購共同基金，將可藉由最新金融科技的輔助，透過基金交換服務提供便利且即時的交易模式，有效打破地域的限制，還有成本低廉的特性，可望為基金交易帶來重大變革。

好好證券表示，「簡單投資」是好好證券的成立宗旨，國泰投信旗下的基金能在好好證券平台上架，讓投資人可以用最簡便的方法接觸到基金投資，是台灣基金銷售的重要里程碑。好好證券推出的「一次定終身」，強調沒有約定條件、沒有但書、沒有限制，真正終身零申贖手續費的優惠活動，國泰投信的全系列基金皆可適用。