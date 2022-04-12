台灣+551本土 即日起隔離期滿前改採快篩回報

國內今 (12) 日暴增 551 例本土個案，清明連假過後累計確診數達近 3000 人，為加速居家隔離及居家檢疫期間檢測結果，經指揮中心專家會議討論通過，即日起，原隔離或檢疫期滿的 PCR 採檢作業改為快篩方式，由民眾自行檢測及回報結果，若快篩結果為陰性，可於期滿後解除隔離或檢疫。

指揮中心表示，目前家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達 99%，對於有傳染力的個案有高度鑑別力，而且可自行操作，節省接送醫療院所之時間人力，提升防疫效率。

根據最新調整，居家隔離者總共要進行 4 次檢測，分別為隔離期間第 5-7 天、隔離期滿當日 (接觸日次日起第 10 天)、自主健康管理期間第 2 及第 4 天實施，原隔離期滿的 PCR 檢測改以快篩檢測進行即可。

居家檢疫方面，考量國際港埠現行試劑發放作業及 Omicron 變異株的潛伏期較短等病毒特性，因此，檢疫期間第 7 天的快篩調整為第 10 天 (檢疫期滿前) 執行，即於檢疫期間第 3、5、10 天各進行一次快篩，檢疫期滿無須再 PCR 採檢。

雖然國內確診人數激增，但防疫原則已進入穩健開放的新台灣模式，因此，指揮中心鼓勵民眾下載「台灣社交距離 App」，未來進入場域時僅須出示 App 畫面，可免用其他實聯制措施。只要曾與確診者有超過 2 分鐘、2 公尺內接觸史，即可接獲通知。

不過，台灣社交距離 App 可使用場所仍有限制，建議優先使用場所或活動應為逗留時間至少 2 分鐘以上，如餐廳、運動中心、演唱會或遶境等場域及活動；若是短時間逗留場所，如超商等，就不建議以「台灣社交距離 App」替代現行實聯制。