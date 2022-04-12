4月來台股重挫近700點 凱基列9大通膨惡化受害產業

受到通膨、聯準會升息、俄烏戰爭和新冠變種病毒疫情等多重因素影響，台股 4 月以來至今 (12) 日盤中，跌點已多達近 700 點，凱基投顧對此列出 9 大受通膨衝擊產業，並表示，通膨惡化衝擊不容忽視，對終端消費的打擊和代工廠無法將高原料成本進行轉嫁的現象，已開始充斥，預料企業 4 月中旬即展開的財報季恐面臨獲利下修的壓力，對台股第二季保守看待。

凱基投顧說明，在高通膨和全球經濟解封的雙重壓力下，除原本受惠疫情紅利的 TV 與消費性 NB 訂單持續下修，電競 NB 和商用 NB 也開始出現雜音，凱基估今年 NB 出貨量將由年減 2%，下修至年減 6%。

而手機訂單方面，同樣受全球通膨惡化影響，除了導致中國安卓手機第二季復甦落空，就連蘋果 iPhone 也出現砍單現象，尤其剛推出的 iPhone SE3 更面臨顯著訂單調整，預估今年全年智慧型手機出貨量由年增 0.6% 下修至年減 2%。

高通膨除了造成客戶砍單潮，凱基投顧也觀察到，許多代工廠或中間商苦於無法將高原料和高運價轉嫁給下游客戶，此現象已擴及塑化、鋼鐵、成衣、製鞋、汽車端子、8 吋 MCU (微控制器) 和 DDI (面板驅動 IC) 等。

此外，歐洲地區在通膨和俄烏戰爭夾擊下，市場共識已將歐洲今年的 GDP 預估值由俄烏開戰前 4.0% 下修至 3.3%，而非必需消費品的手機、Desktop、NB 和自行車等，均將面臨下修。

通膨惡化更將逼迫聯準會更激進升息，市場預估，聯準會今年恐將升息 9-10 碼，高於聯準會最新利率點陣圖的 7 碼，並將加速縮表，勢必增添國際資金流出台股的壓力。

凱基投顧籲投資人保守看待第二季台股，布局方向可關注具抗通膨特性的高殖利率類股和原物料類股、升息受惠銀行類股、戰爭受惠的軍工國防和綠能類股，以及剛性需求支撐的必需消費、雲端 / 資料中心、汽車電子等族群。