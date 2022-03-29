達美樂披薩中國加盟商達勢申請香港上市

根據線上申報文件，達美樂披薩 (Domino’s Pizza)(DPZ-US) 的中國營運商達勢股份有限公司 (DPC Dash) 周一 (28 日) 申請在香港證券交易所上市。

文件顯示，截至申請日，在美國上市的授權加盟達美樂披薩經由全資實體持有 DPC 15.7% 的股份。後者沒有任股東擁有多數股權。

由於上市尚未發生，許多有關定價和時程的關鍵資訊都在公開文件中暫時保留。根據申請文件，美銀證券是此次上市的唯一保薦人。

DPC 在文件中表示，它是達美樂披薩在中國大陸、香港和澳門的「獨家總授權加盟商」，在大陸 10 個城市擁有 485 家直營店，主要位於北京和上海。該公司表示，計劃今年新開 120 家店面。

該公司 2021 年同店銷售額成長 18.7%。但過去 3 年的淨虧損不斷增加，該文件將其歸因於在新店面、中央廚房、行銷和員工培訓方面的支出。

文件指出，新店面大約需要 1 到 3 個月才能實現收支平衡，典型的現金投資回收期為 3 到 4 年，並指出在北京和上海的新開店面這些時間會比較短。

文件表示，2021 年有超過 73% 的收入來自外送訂單。該公司表示，它雇用了專門司機以達成 30 分鐘內送達的保證；該公司 2021 年有 5375 名員工。

DPC 也示警許多商業風險，包括與新冠疫情相關的限制。

在中國經營必勝客的百勝中國 (YUMC-US) 於 3 月 14 日警告，受新冠疫情影響，本月前 2 周同店銷售額同比下降約 20%。而且那是在本周上海宣布最新的封城之前。