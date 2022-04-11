〈金管會備詢〉外資大逃殺 黃天牧：台股比美國十年期公債有吸引力

外資今 (2022) 年不僅賣超台股豪不留情，3 月更轉向淨匯出，對此，金管會主委黃天牧今 (11) 日赴立法院財委會備詢時再度信心喊話，表示台股現金殖利率 3.84%，加上股票股利後約 3.96%，比起美國十年期公債殖利率 2.7% 有吸引力。

黃天牧表示，今年以來在俄烏戰爭、美國通膨升息、疫情等變數影響下造成全球股市波動，不過，台股相較於其他的股市，從年初到 4 月 8 日跌 5.13%，在主要市場上還算持穩。

黃天牧進一步分析，台股目前現金殖利率達 3.84%，加上股票股利後更有 3.96%，比美國十年期公債 2.7% 有吸引力；另外 2021 年上市櫃公司稅前獲利達 5.2 兆元，也是創歷史新高；財政部公布的 3 月出口達 435 億美元、連 21 紅，也較去年同期大幅成長，顯示基本面良好，短線多空是難免的。

至於目前已公布的三月金控獲利普遍衰退，黃天牧表示，主要是外在環境變動較大，後續會持續觀察。

國內疫情反撲及大陸疫情也造成封城，黃天牧表示，近兩年疫情，金融業對防疫工作很敏感，金管會已有相關督導，金融業都有設防疫長，金管會也有掌握金融業確診人數、採取措施等，而上海封城對台企業的影響會請交易所做評估。