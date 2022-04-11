〈台股盤後〉電子股遭空襲 鋼鐵、防疫不敵賣壓 回測萬七

台股今 (11) 日開低走低震盪，電子股遭賣壓空襲，指數一度回測萬七關卡，最低下探至 17046.67 點，大跌逾 200 點，儘管鋼鐵、防疫概念股逆勢走強，但仍不敵沉重賣壓，終場收在 17048.37 點，下跌 236.17 點或 1.37%，成交量 2995.16 億元。

本土疫情燒不停，檢測試劑廠逆勢突圍 ABC-KY、亞諾法、瑞基、泰博、寶齡均攻上漲停鎖住；興櫃股的普生、圓點奈米、金萬林也大漲超過 10%。

其他防疫概念股商之器、全宇生技 - KY、生華科、美德醫 - DR、中化生漲勢剽悍、紛紛亮燈，優盛、國光生、永昕等都拉出逾半根漲停。

鋼鐵股也延續上周漲勢，彰源與盛餘大漲半根停板；中鋼、東明 - KY、威致、新光鋼、千興、美亞、春源、大成鋼均收紅盤。

電子權值股一片慘綠，電子三雄全面收黑，台積電下跌 1.59%，收在 558 元、聯發科終場以 836 元作收、跌 0.48%、鴻海則跌近 1%；台達電、聯電、日月光、欣興、南電等賣壓沉重。

高價 IC 股普遍疲軟，僅信驊尾盤逆勢拉抬，終場上漲近 4%；世芯 - KY 跌破千元，大跌超過 4%，收在 954 元；矽力 - KY、祥碩、譜瑞 - KY、力旺等跌幅都有 3-4%。

法人表示，美國聯準會 5 月升息縮表消息釋出影響仍在、俄烏戰爭未歇、兩岸疫情不見緩和，多重不利因素干擾下，台股賣壓恐難停歇，加權指數技術面偏弱，指數未站上月均線前，建議保守操作。