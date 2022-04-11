〈台股盤中〉「金鋼」獨木難撐 股匯雙殺失守17100點

台股今 (11) 日開低走低，早盤雖有金融、鋼鐵穩盤，指數守住 17300 點，但少了電子權值股支撐，加上市場賣壓不斷，盤中跌幅擴大下跌逾百點，指數失守跌破 17100 點關卡，呈現平盤下偏弱整理。

俄烏戰事未了、本土疫情緊張，台股與新台幣今天出現股匯雙殺，新台幣早盤重貶逾 1 角，其中台股隨主要亞股下跌，資金撤離電子股，轉進有升息、防疫題材的金融與生技避險，傳產族群則以鋼鐵相對有撐，扛起穩盤任務。

權王台積電 (2330-TW) 早盤以 563 元開出後，盤中持續在平盤下震盪整理，大立光 (3008-TW) 同樣難逃賣壓，盤中下跌逾 1%，其他包括聯電 (2303-TW) 盤中重挫逾 2%，聯發科 (2454-TW) 同樣在平盤下震盪偏弱整理。

金融股則相對抗跌，在升息題材加持下，包括台企銀 (2834-TW)、合庫金 (5880-TW)、玉山金 (2884-TW) 與第一金 (2892-TW) 在買盤加持下推升股價走揚，另外，開發金 (2883-TW) 早盤也有買盤追捧，但盤中賣壓沉重拖累股價漲幅收斂翻黑。

鋼鐵族群中的彰源 (2030-TW)、盛餘 (2029-TW) 盤中大漲 4% 以上，東明 - KY(5538-TW)、威致 (2028-TW)、新光鋼 (2031-TW)、燁興 (2007-TW)、豐興 (2015-TW)、春源 (2010-TW) 也有 1% 以上漲幅。

生技族群中，全宇生技 - KY(4148-TW)、ABC-KY(6598-TW)、亞諾法 (4133-TW)3 檔個股盤中站上漲停關門，寶齡富錦 (1760-TW) 盤中也強漲逾 9%，國光生 (4142-TW)、中化生 (1762-TW) 等也有 4% 以上漲幅。

整體而言，在俄烏戰爭與疫情干擾情況下，外資賣壓恐難停歇，台股繼續下探可能性大增，短線需留意短線漲多個股拉回整理壓力。