超商雙雄3月營收均創同期新高 Q2迎旺季

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 今(11) 日公布 3 月合併營收均寫同期新高，統一超達 232.09 億元，年增 11.4%，年增 4.85%，全家為 73.67 億元，月增 17.96%，年增 2.54%，隨著氣溫漸熱，超商旺季將至，營運動能持續加溫。

累計第一季，統一超合併營收 677.37 億元，年增 4.13%；而全家為 209.94 億元，年增 0.73%，恢復正成長。

統一超表示，3 月營運穩健向上，其中，推出全新西式料理品牌 Ohlala 有助強化鮮食差異化經營，相關成長超過 10%，而 CITY 系列飲品則因線上線下多元案型優惠，加上 CITY PRIMA 精品咖啡擴大展店等，成長近 10%。

同時，統一超藉由 OPEN POINT 會員生態圈積極發展數位快商務與異業結盟等，助攻業績成長；轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN 在當地疫情減緩、營運模式調整帶動下，成功擺脫疫情的影響，呈現強勁復甦力道。

展望後市，統一超期藉由 OPEN POINT 會員生態圈串接虛實消費體驗，並降低疫情干擾，據統一超統計，至 3 月底會員數達 1440 萬名，OPEN POINT APP 市場滲透率超過 30%，有效提高消費貢獻度達 55%

全家則指出，3 月主要受惠店數和鮮食雙成長，在多款話題新品推出下，便當、調理麵、微波主食等有 10-20% 的業績增幅，此外，3 月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上。

展望 4 月，全家看準氣候趨暖，將清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食列為銷售重點，再加上母親節預購將進入倒數，添營收成長動能。