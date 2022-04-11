〈誠美材展望〉強化供應鏈布局 與夏普深化合作擴大產品出海口

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 宣布，延攬前鴻海 (2317-TW) 集團面板事業核心成員、現任夏普集團 (SHARP)(6753-JP) 董事許庭禎擔任董事，誠美材表示，主要目的是深化供應鏈、客戶合作關係，在許庭禎加入董事會後，將有助擴大誠美材供貨數量，並可與夏普在 IT、中小尺寸領域有更多合作關係。

誠美材目前最大客戶為面板大廠群創 (3481-TW)，第二大為堺工廠 (SDP)，群創在去年底曾與 SDP 旗下廣州超視界簽訂十年長期供貨協議，而 SDP 又在今年 3 月復歸為夏普 100% 持有子公司，因此，誠美材此時延攬夏普董事許庭禎，可望為雙邊合作再添想像空間。

誠美材表示，SDP 是誠美材 2020 年起一直努力耕耘的客戶之一，未來許庭禎加入董事行列後，將有助強化供應鏈、客戶合作關係，擴大誠美材與夏普的合作關係。

誠美材指出，近年持續降低標準型電視產品比重，並逐步提升 IT、大尺寸電視、高值化產品比重，許庭禎曾在蘋果 (AAPL-US) 手機主要供應鏈之一的日本中小尺寸面板廠 JDI 任職，熟稔國際一階品牌合作模式，後續可望加速公司在高值化轉型的步調。

因應轉型調整，誠美材去年宣布淡出轉投資昆山恒美光電經營，轉攻高值化、中小尺寸產品布局發展策略效益逐步浮現，去年也終止連五年虧損，稅後純益達 7.63 億元，每股賺 1.15 元，至去年底每股淨值也提升至 15.5 元，董事會也通過以資本公積發放現金股利每股 0.5 元，回饋股東。

展望今年，誠美材表示，財務狀況已顯著改善，陸續完成 46 億元銀行聯貸案、處分昆山恒美光電預期帶來現金流，今年 2 月順利解除與銀行團債務協商案，計畫投入 8.45 億元資本支出，用於營運成長、新品技術開發等。