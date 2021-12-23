誠美材擬與銀行團聯貸46億元 有助解除債務協商

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (23) 日公告，擬向銀行團申請三年期中長期授信額度 46 億元，用於償還金融機構既有負債，並解除債權債務協商機制等，此外，誠美材也公告高層人士異動，生產中心兼業務中心主管洪有利、經營管理中心主管盛海天都將升任為副總經理。

誠美材公告，因應營運成長、活化資金運用，擬向合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行、華南銀行等銀行團，申請三年期中長期授信額度等值約新台幣 46 億元，用以償還金融機構既有負債、充實營運及購料週轉金所需資金，並解除債權債務協商機制，授信期間自首次動用日起算三年。

市場認為，隨著誠美材與銀行團完成聯合授信後，將可望進一步解除債務協商，有利營運轉佳。

此外，誠美材因應權責、集團資源整合，今日董事會也通過重要營運主管晉升及委任案，洪有利、盛海天將升任為副總經理，生產中心協理則由盧志海新任，並同時擔任子公司寧波誠美材料科技總經理。

營運方面，誠美材表示，第四季新應用需求增加下，彌補上游材料緊缺狀況，估營運可望維持上季水準，明年首季則受傳統淡季因素影響，估營收將季減 5%，但將持續著重提升產品毛利率，並評估切入能源領域布局，預期明年高值化產品營收比重將達 15%。