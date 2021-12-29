誠美材股臨會通過處分中國偏光板事業 明年首季完成

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (29) 日召開股東臨時會，全數議案均照案通過，包含處分子公司奇美材料科技 100% 股權給福信企業，亦即退出投資中國偏光板事業，此交易案預期將在明年農曆年前完成，此外，今日也補選一名獨立董事，由吳德豐新任。

誠美材因應未來營運布局戰略考量，11 月即決議出售奇美材料投資 100% 股權，未來將專注台灣偏光板事業，並朝其他領域應用發展，此交易案總金額為 1.75 億美元 (約新台幣 48 億元)，扣除長期投資成本後，估處分利益達 2716.4 萬元。

誠美材指出，處分中國偏光板事業是綜合考量財務需求、股權狀況、資金回收等，未來計畫進一步拓展非偏光事業發展，相關處分合約預計明年首季底前完成，預期也有助誠美材解除目前與銀行團的債務協商案。

此外，誠美材日前向銀行團申請三年期中長期授信額度 46 億元，昨 (28) 日獲合庫銀行等四家主辦金融機構，完成聯合授信完成簽約，相關資金將用於償還金融機構既有負債，並有助解除債權債務協商機制等。

另一方面，誠美材因原獨立董事黃國師在 5 月辭任後，今日股臨會也補選新任獨立董事，由虎俠策略管理顧問董事長暨勤誠 (8210-TW)、台灣之星董事吳德豐新任。