俄烏戰爭通膨壓力大 3月金融風險指數98.6創5個月新高

金融研訓院今 (11) 日公布 3 月台灣金融風險指數 (TAIFRI)，受俄烏戰爭影響通膨壓力升溫，3 月金融風險指數攀升至 98.6，是近五個月以來新高，也是 2021 年第 4 季以來新高。

進一步看 TAIFRI 四大構面共 11 項次構面中，其中「資產評價壓力」部分，不動產市場受住宅房價租金比上揚，風險升溫。

金融研訓院指出，受國際原物料大漲影響建材成本上升，且自住購屋需求仍強，農曆春節前買氣遞延至 3 月，短期拉高房價水準。

在租金部分，租金漲幅小於價格漲幅，導致 3 月住宅價格租金比攀升至 49.4 倍，不過商辦租金持續上揚，使得商辦房價租金比略有下滑，且新增房貸核貸成數也仍在六成五左右，稍微緩解不動產風險，但總和來看 3 月整體不動產風險仍較 2 月上揚。

在股市部分，3 月台股大盤本益比較 2 月略為增加，央行升息效應股市收益率與公債殖利率差降至本年度新低，股市風險略增。

報告指出，美國聯準會上半年即將啟動第二波升息及大幅度縮表，海外市場信用風險也隨之升溫，加上俄烏戰事與中國疫情影響擴大，導致歐洲與中國 VIX 指數大幅成長，海外主要市場風險亦全數上揚，海外市場風險分項指數攀升至 2020 年 7 月以來新高。

金融研訓院表示，3 月國內金融市場傳染分項風險指數上升至 2021 年 10 月以來高點，惟走勢並未呈現連續上揚。由於國內金融市場未明顯受到俄烏戰爭影響，表現相對穩定，顯示 3 月系統性風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的風險僅略為增加。