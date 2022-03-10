〈金融風險指數〉研訓院估Fed今年升息超過三次 我央行會適度跟進

俄烏戰爭恐讓通膨壓力加劇，台灣金融研訓院董事長吳中書今 (10) 日表示，預期聯準會今年升息可能會比原本預期的 3 次還多一點，但不至於太多，台灣央行也有機會適度的跟進。

台灣金融研訓院今天舉行「台灣金融風險指數 2022 春季記者會」，吳中書會前受訪時指出，根據國際主要機構預測，在戰爭爆發前到今年第 4 季，全球通膨有機會回落到 3% 以內，但隨著俄烏戰爭爆發，而這兩國又是基金屬、農產品重要產地，在戰爭衝擊下導致通膨比原本預期還高。

吳中書指出，以布蘭特原油來說，截至昨 (9) 日價格已經漲至 110 美元，比起戰爭爆發前 90 美元明顯攀升，至於通膨狀況何時舒緩則要看戰爭走勢，若戰爭持續則高通膨時間就會拉長，但若戰事暫告段落，則通膨可望舒緩。

吳中書認為，目前市場雖有通膨升溫壓力，但預期通膨最終可望逐漸舒緩，理由有三，包括：一、各國努力解決塞港問題，二、目前各國已陸續啟動升息，預估聯準會也會跟進升息，升息會有煞車作用減緩通膨，三、通膨在去 (2021) 年 3 月明顯攀升，在高基期效應下，通膨攀升幅度會趨緩。

至於聯準會何時升息，吳中書認為，在市場動盪情況下，聯準會應該會用讓市場接受的方式執行升息，只要俄烏情勢沒有惡化、外溢，今年應該會比預期升息三次還多一點，而台灣應該也會適度跟進。