〈金融風險指數〉俄烏戰爭導致2月指數升至98.6 3月續增機率高

台灣金融研訓院今 (10) 日發布台灣金融風險指數，受通膨與地緣政治等因素影響，2 月 TAIFRI 上揚 0.2 至 98.6，是 2021 年第四季以來新高，預期受俄烏戰爭影響，3 月風險指數恐將持續攀升。

俄烏戰爭引發金融市場動盪，台灣金融研訓院董事長吳中書今天受訪時表示，國內金融業在俄債曝險部位不大，且多數都已認列虧損，除非俄羅斯無法給付，否則預期戰爭落幕後整體可望回歸正常。

吳中書認為，除非俄烏戰持續蔓延，進而導致俄國債券違約給付不能、流動性停滯，換言之，我對俄曝險影響多大，後續必須觀察戰事會持續多久停止。

根據今日發布最新報告，2 月 TAIFRI 上揚 0.2 至 98.6，是 2021 年第四季以來新高，主要是反映通膨升溫、地緣政治與經濟前景未明等風險情勢，在四大構面部分，第一構面「資產評價壓力」與第三構面「金融部門的穩定度」，風險分別比 1 月下滑 0.5 及 0.1，第二構面「非金融部門的穩定度」與第四構面「傳染與蔓延」，風險分別上升 0.4 及 0.6。

其中第四構面的「傳染與蔓延」海外市場風險升高，最大風險來源主要來自於歐洲，俄烏戰爭白熱化，經濟金融制裁措施導致全球主要金融市場風險全面上揚，但仍以歐洲上升幅度最大。

另外，市場對於美國聯準會升息力道加大的預期，也讓 2 月信用避險商品行情大幅成長，海外市場風險已來到 2020 年 7 月以來新高，也是 2 月風險指數當中上升最大的分項。

吳中書指出，2 的金融風險指數其實還沒完全反映俄烏戰爭的影響，而從目前趨勢來看，研判 3 月的海外風險指數可能持續攀升，後續要觀察戰爭走勢與國內金融業曝險部位風險，將是對我金融市場的影響與壓力測試重點。