東泥壓垮電塔意外癱瘓雙鐵 交通部：合計求償7863萬

清明連假前一天，東南水泥公司拆除生料儲槽發生工安意外，壓垮台電電塔，殃及高鐵、台鐵疏運，交通部長王國材今 (7) 日赴立院備詢時指出，台灣高鐵公司求償金額約 6680 萬元，台鐵為 1183 萬元，合計達 7863 萬元，其中包含營運狀況、旅客誤點等損失。

東泥 (1110-TW) 指出，承包商在 4 月 1 日下午 3 點半進行閒置不用生料儲庫拆除作業時，建物未按預定方向倒塌，因而壓垮台電電塔，並壓倒高鐵高壓電線，致高鐵高壓電線短路，台鐵同樣也受到影響。東泥強調，將來倘依法應負擔的賠償責任絕不逃避，負責到底。

立法院交通委員會今天上午審查國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案。立委問及東泥 4/1 造成雙鐵交通癱瘓，預計求償金額及範圍，對此，王國材表示，會向東南水泥求償到底，其中高鐵約 6680 萬元，台鐵則求償 1183 萬元，包含旅客誤點、營運狀況等都計算在內。

不過，立委質疑，根據鐵道學會量測，東南水泥倒塌地點距離台鐵側線只有 50 公尺，交通部是否已盤點有風險的臨軌工程。王國材說明，高鐵禁建線為 60 公尺，東南水泥事故現場是在 100 公尺以外，這次屬於連鎖的意外事件。

王國材進一步指出，以往不會看這麽遠的工程，若 100 公尺要注意，等同所有的鐵路都要注意；不過，因為這次事件反映出高風險，已請高鐵、台鐵注意有段距離的、且非邊坡工程的危險區域，2 周內會將盤點資料送交交通委員會。