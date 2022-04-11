台灣加購70萬人份輝瑞口服藥 第二季將到貨35萬份

國內今 (11) 日新增 439 例本土個案，疫情指揮中心表示，考量國際 COVID-19 疫情仍嚴峻，且評估國內社區傳播風險持續上升，已與輝瑞簽訂 70 萬人份口服藥物 Paxlovid 採購合約，其中 35 萬人份藥物將於今年第二季運抵國內，至於先前尚未到貨的 1.5 萬份，已要求對方在這兩周內送達。

指揮中心指出，考量口服藥物較針劑具有使用便利性的優勢，符合現行輕重症分流、居家照護的防疫模式需要，同時參考先進國家的口服藥物儲備情形，因此，採購國內總人口 3% 數量的口服藥物，共 70 萬人份，其中 35 萬人份將於第二季到貨，另 35 萬人份採開口式合約。

至於前次採購 2 萬人份 Paxlovid，尚未到貨的 15200 人份，也已與輝瑞協調提前於近期到貨。指揮官陳時中透露，目前國內使用輝瑞抗病毒藥物約 130 份，還是很夠用。

指揮中心說明，Paxlovid 療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟、美國食品藥品監督管理局 (FDA) 多國核准緊急使用授權 (EUA)，批准其有條件用於治療需具重症風險之輕中度個案。食藥署已於今年 1 月同意依據藥事法第 48 條之 2 規定，核准其專案輸入，於發病 5 天內使用，可降低病情惡化轉為重症的風險。

國內今天新增 439 例本土個案，同時增加 1 例中症患者，累計達 15 例中重症個案，陳時中說明，這名中度感染病患為 30 多歲女性，無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗，已給予瑞德西韋及氧氣治療，沒有住加護病房、病況穩定。

指揮中心上周已公布確診個案居家照護管理指引，針對送藥配套，陳時中表示，除了有 24 小時緊急醫療服務外，將建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。