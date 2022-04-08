健保部分負擔調漲5/15上路 5成民眾不受影響

健保財務連年入不敷出，衛福部今 (8) 日公告使用者付費部分負擔調整，將從 5 月 15 日起正式實施，盼落實社會保險公平負擔精神，並讓醫療資源能合理分配。本次調整內容包括門診藥品、檢驗檢查及急診部分負擔，推估增加近百億元收入，5 成民眾不受影響，4 成民眾每日負擔不到 4 元。

健保署長李伯璋表示，改革要從大結構面討論，不能喪失社會保險精神，這次部分負擔改革，重大傷病、中低收入戶等弱勢族群的負擔都已納入考量。此次調整主要目的不是彌補健保財務的缺口，而是希望控制不必要的醫療支出，讓民眾就醫時也能負起一部分責任。

李伯璋指出，當部分負擔從 0 元變成要付一點點錢時，有助於更珍惜有限的健保資源，並藉以落實分級醫療及轉診，讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色，對於身強體壯較少利用醫療資源的年輕世代，也不會增加經濟負擔。

針對門診藥品部分負擔，衛福部說明，醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔 20%，最多收 300 元，地區醫院及基層診所維持現行收取方式，藥費 100 元以下免收取藥品部分負擔，101 元以上收取 20%，最多收 200 元。

若持慢性病連續病處方箋，第 1 次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，但第 2 次以後調劑維持免收，影響人數約 896 萬人。

至於門診檢驗、檢查部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院收取 10% 部分負擔，前者最多收 200 元，後者最多收 150 元，但未經轉診至該二類醫院，將收取 20% 的部分負擔，前者最多收 400 元，後者最多收 300 元。

地區醫院 500 元以下免收，501 元以上收取 10%，最多收 100 元。西醫基層診所、牙醫及中醫之檢驗、檢查費用 1000 元以下，免收部分負擔，1001 元以上收 100 元，影響人數約 981 萬人。

在急診部分負擔方面，在醫學中心及區域醫院，調降急診檢傷分類「第 1-2 級」部分負擔，從 450 元分別調降為 300 元、200 元，「第 3 級」維持 550 元、300 元，「第 4-5 級」從 550 元調高為 800 元、600 元，影響人數約 117 萬人。

李伯璋強調，本次部分負擔調整，5 成民眾不受影響，4 成民眾每日負擔不到 4 元，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。

另外，對於經濟弱勢族群的配套保障措施，健保署提供分期繳納、紓困貸款，並擴大推動愛心捐款專案，予以協助補助其經轉診的門診藥品及門診檢驗檢查部分負擔費用。