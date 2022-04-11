〈台股盤前〉雜音仍多不利反彈 探底風險增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2022年4月11號8點51分

美股四大指數上周五僅道瓊收紅，法人分析，台股在面臨 Fed 即將大幅升息和縮表、烏俄戰爭持續，以及中國防疫封控趨嚴、台灣本土疫情升溫下，恐抑制台股反彈的力道，仍有探底的壓力。

美股四大指數上周五表現，道瓊漲 137.55 點，或 0.4%，收 34,721.12 點；那指跌 186.3 點，或 1.34%，收 13,711 點；標普跌 11.93 點，或 0.27%，收 4,488.28 點；費城半導體指數下跌 77.3 點，或 2.42%，收 3,120.2 點。

台股方面，上周五加雖然在航運、鋼鐵以及金融股帶動下，上漲 105.91 點或 0.62%，收在 17284.54 點，但成交量萎縮至 2456.64 億元。

且雖然台股反彈，但三大法人還是合計賣超 103.54 億元，其中外資提款 115.01 億元，為連 4 賣，投信加碼買超 31.05 億元，為連 7 買；自營商則賣超 19.53 億元。

法人分析，台股月線、年線等重要支撐相繼失守，加上電子股欲振乏力，雖然台積電本周將舉行法說，預期偏向正面，可望有助台股短線跌深反彈，但目前外在利空因素仍多，恐成為反彈壓力。