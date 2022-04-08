台股反彈逾百點 三大法人仍賣超103.54億元 外資連4賣

台股今 (8) 日展開反彈，儘管電子族群漲跌互見，但航運、金融聯手衝鋒，帶動加權指數一度站上 17300 點，終場上漲 105 點，收在 17284 點，成交值萎縮至 2456 億元。三大法人合計賣超 103.54 億元，其中外資已連 4 賣。

加權指數周線終止連 3 紅，累計下跌 341 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續提款 115.01 億元，為連 4 賣；投信加碼買超 31.05 億元，為連 7 買；自營商則賣超 19.53 億元。三大法人合計賣超 103.54 億元。

航運族群群起反攻，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 大漲逾 5%，收復短均，陽明、萬海也有 3-4% 的漲幅；受惠機票漲價利多，航空雙雄同步受買盤青睞，長榮航勁揚逾 5%，華航則漲 2%；其他包括台驊投控、四維航、慧洋 - KY、中櫃、榮運等漲勢都相當凌厲。

金融股重回多頭懷抱，其中，玉山金強漲逾 3%，永豐金、華南金、開發金也上漲超過 2%，資金同步流入中小型銀行股，包括臺企銀、高雄銀、聯邦銀、台中銀及上海商銀等，漲幅都相當亮眼。

電子族群方面，台積電小漲收 567 元，聯電、鴻海、台達電均收平盤，國巨、華碩、南亞科、友達、欣興等產業指標股約上漲 1%，不過，聯發科跌勢止不住，終場跌逾 1%，收在 840 元，續創近半年新低，大立光也不斷探底，終場約跌 1.5%，收 1660 元，為 8 年來新低。

全球最大肥料供應國俄羅斯宣布禁止出口後，帶動鉀肥價格不斷走高，加上中國疫情嚴峻，多個城市進行封控，使得供不應求狀況加劇，市場今天積極搶進農金概念股，東鹼 (1708-TW)、惠光 (6508-TW) 亮燈漲停，興農、台肥漲勢也相當強勁；其他化工股同樣表現不俗，其中三福化、三晃強攻漲停，康普、中華化、永光等也連帶走強。