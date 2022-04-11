〈商品報價〉美下調出口預估 小麥期貨周漲逾5%%

受美國農業部下調庫存與南美產量預估激勵，芝加哥三大農產品期貨上周五 (8 日) 全面收漲，其中小麥期貨強彈 3.2%，單周累計漲幅逾 5%。

美國農業部上周五發布月報，預估 2021/22 年度美國小麥出口量達 2136 萬噸，較上月下調 40 萬噸，並創下 2015/16 年度以來新低。此外，小麥期末庫存預估則上調 70 萬噸至 1845 萬噸，仍較上年度減少近二成。

近月芝加哥小麥 (WCON) 強彈 3.2%，報每英斗 10.5825 美元，單周累計漲幅達 5.2%；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.73%，報 10.53 美元。

美國農業部也預期，美國黃豆庫存將達到 2.6 億英斗，較先前預測值減少 1500 萬英斗，主因為巴西歉收使美國出口需求激增。同時，美國農業部也將巴西黃豆出口預估下調 275 萬至 8275 萬噸。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 收漲 2.5% 至每英斗 16.68 美元，過去一周累計上漲 3.1%。追蹤黃豆指數的 Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 1.84% 至 28.16 美元。

交易商表示，雖然美國農業部維持玉米庫存預估不變，但預計未來產量會下降，因美國農民有意在春播減少玉米種植面積。

近月芝加哥玉米 (CCON) 收漲 1.4%，報每英斗 7.6075 美元，周線上漲 1.6%。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 0.96%，報 28.34 美元。