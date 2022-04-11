【Wen姐筆記】轉折關鍵周 保衛17000城池 多頭得背水一戰

台股本周進入中線多空轉折最重要的關鍵周! 在美股聯準會鷹派升息縮表聲中，以及俄烏戰火、新冠疫情夾擊中，多方如欲保住 17000 點城池，得做好背水一戰的準備，新台幣匯率與台股成交量能，將扮演轉折指路的角色；短線多空強弱分界為 17333 點。關鍵點位為 17222、17313 與 17426 點。

台股 17253 至 17300 點城池，將攸關多頭是否得準備進入 17000 點保衛戰。17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點，多頭要儘速逆轉劣勢，就務必得守住! 而 17333 至 17366 點為火線角力區，如能突圍並收復 17400 點城池，17400 點兩端哨站為為 17388 與 17426 點，短多才有機會搶回控盤權，並趕在 3 個交易日內收復年線與月線，嚇阻空方攻勢。當然最好能夠一舉突破 17456 點，最好連 17500 點城池都收復，17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點，多頭大軍才可暫時喘口氣。

但如 17253 點棄守，需留意回測 17200 點城池與 17153 點，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。雙雙棄守則進入 17000 點保衛戰。17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，如再棄守 17047 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17026 點，也是多頭大軍背水一戰底線。

儘管疫情與美國聯準會升息縮表等利空夾擊，但上市櫃公司三月營收創歷史新高公司家數，目前已達 159 家，表現並不差。只是新台幣匯率走貶，外資持續賣超台股不手軟，電子半導體權值股中，即使業績表現亮眼，也未能受到外資回頭青睞。從籌碼面來看，台股短線仍得靠內資自救，因此如新台幣匯率能止貶回穩，將可為內資自救帶來助力。短線上投資人得盯好月線與年線，必須儘速收復，4 月才有像樣的反攻行情。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)