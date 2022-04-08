〈台股盤後〉漲105點仍壓在多條均線下 周線跌逾340點

隨著美股止跌反彈，台股今 (8) 日同步回穩，在多個族群聯袂彈帶動下，指數開平高盤後逐漸擴大漲幅，終場上漲 105.91 點，收 17284.54 點，仍在多條均線反壓下，成交值縮至 2456.65 億元，周線下跌 341.05 點。

法人認為，近來本土疫情持續升溫，加上美股來回劇烈震盪、新台幣偏弱，短線多頭要匯集人氣上攻機會不大。

今日各族群中，以農藥和肥料族群表現明顯強勁，東鹼、惠光漲停，興農大漲 7.6%，台肥漲逾 6.5%。

化工族群同樣表現不俗，中美實、三晃、三福化均漲停，台蠟、德淵、永光和中華化漲幅在半根停板上下。

航運股在台驊宣布進場買入長榮 1500 張後，人氣再度轉強，長榮漲逾半根停板，陽明漲 4%，萬海漲 3%。

散裝航商也同步受到連動拉抬，四維航、慧洋 - KY 和台航均漲逾 4%，裕民、中航和正德則有 2% 漲幅。

不鏽鋼族群再度轉強，彰源大漲 9%，東明 - KY 漲逾 6%，大成鋼、榮剛、運錩、允強、新鋼均有 4% 上下漲幅，而建錩、有益、華新等均漲逾 3%。

多數族群反彈整理，而防疫概念股表現轉為弱勢，恆大和毛寶跌逾 3%，康那香遭壓在盤下。

從 50 大權值股來看，多數偏強，除了貨櫃三雄外，有豐泰漲近 5%，玉山金漲逾 3%，開發金、上海商銀、華南金均漲 2% 之上，欣興、合庫金、和泰車、第一金、彰銀、台新金和華碩等均守在盤上。

不過，矽力 - KY 大跌 7%、南電跌 2%，大立光和聯發科均跌逾 1%，壓抑盤勢。

元大投顧指出，指數在下跌帶量摜破年線和 17200 點後，轉為橫向擴底震盪，尤其下方已無均線支撐，不排除後續仍將回測 3 月 17 日多方跳空缺口，以及萬七整數關卡。

統一投顧則表示，觀察確診人數呈現上升的趨勢未變，預期台股短期仍將持續受疫情干擾。