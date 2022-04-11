【袁志峰專欄】基建水泥跑贏後，鋼鐵有補漲機會

今日推介 - 鞍鋼 (347), 上日收市 $3.88

1) 股市前景

上周五港股表現分化，恒指升 0.3%，恒生科指跌 1.2%，成交偏低。美聯儲可能加快縮表及中國疫情擴散持續困擾股市。市場預期中國首季度經濟增長率為 4% 至 5% 之間，疫情影響下要達至全年經濟增長目標 5.5% 難度加大，宏觀政策將有所放鬆。短線而言，港股將維持區間上落。

今天推介是鞍鋼 (347) — 中央直管的大型鋼鐵生產企業，也是中國最大的鋼軌及般扳生產商，長遠而言是政府鼓勵收購合併提高行業集中度的受惠者。2021 年度收入及盈利達 1367 億元 (人民幣 · 下同) 及 69.2 億元，分別同比增長 35% 及 250%，每股盈利 0.736 元，每股派息 0.221 元，股息率 7.0%，淨負債比率極低，財政穩健。現價對應歷史市盈率 4.3 倍，市賬率 0.5 倍，估值便宜。建議買入，目標價 4.25 港元，止損價 3.70 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 141 點，早盤窄幅震盪，最多曾跌 241 點，午後穩中向好，以全日高位收市，收報 21872 點，升 63 點或 0.3%。成交額按日減 12% 至 1031 億元，3 月份日均成交額 1747 億元。港股通南向資金轉淨買入約 3 億元 ，中移動 (941)、中海油 (883) 及美團 (3690) 錄得 4.5、4.2 及 3.5 億元淨買入，李寧 (2331)、工商銀行 (1398) 及小米 (1810) 錄得 2.9、2.3 及 2.1 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 0.4 億元，3 月淨買入 489 億元。全周計，恒指跌 0.8%。

藍籌股 41 升 22 跌 3 持平。碧桂園服務 (6098) 及新奥能源 (2688) 升逾 5% 及 4%，為升幅最大藍籌。其次是中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109) 及碧桂園 (2007) 漲逾 3%。中國平安 (2318) 升 3%。中海油 (883)、友邦保險 (1299)、創科實業 (669) 及蒙牛乳業 (23197 升逾 2%。百威亞太 (1876) 升近 2%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 跌 5%，為升幅最大藍籌。其次是瑞聲科技 (2018)、金沙中國 (1928) 及京東 (9618) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.2%，收報 4422 點，成份股 9 升 21 跌，大型科技股全線下跌。京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 2%，阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。萬國數據 (9698) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4%。小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌近 4% 及 3%。聯想 (992) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981)、華虹半導體 (1347) 及 ASM 太平洋 (522) 升逾 1%。全周計，恒生科指跌 2.2%。

板塊方面，體育用品、軟件、電動車及大型科技股下跌。基建、内房、物管、風電、火電、黄金、煤炭及燃氣股跑赢大市，漲幅居前。中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 升逾 7%，中交建 (1800) 升近 5%。龍光集團 (3380) 及富力地產 (2777) 升 6%-7%。雅生活服務 (3319) 及寶龍商業 (9909) 升 5%。新天線色能源 (956) 漲逾 9%，金風科技 (2208) 及大唐新能源 (1798) 升近 5% 及 3%。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 升逾 5% 及 4%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 4% 及 5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升 2%-4%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣 (1193) 及中國燃氣 (384) 升 2%-4%。

周五上証指數小幅高開，早段偏軟，最多曾倒跌 0.9%，隨後收復失地，午後做好，收報 3251.85 點，升 0.5%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交約 9200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 6 億元，4 月以來累積淨賣出 21 億元，3 月淨賣出 451 億元。全周計，上証指數跌 0.9%，深証成指跌 2.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國聯儲局「鷹派」言論持續發酵，美元滙價再創下兩年高位，單周升幅是一個月來最大。美滙指數一度升穿 100 水平，高見 100.19，是 2020 年 5 月以來最高位，尾段報 99.822，變動輕微，本周累計升 1.3%。(信報)

4) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布，3 月手機鏡頭出貨量 1.2 億件，按年跌 8.1%。手機攝像模組出貨量按年續降 20.1%，主要是去年同期出貨量基數較高，加上現時整體智能手機市場需求較淡所致。(信報)

電動車製造商蔚來 (9866) 發布公告稱，自 3 月以來，由於疫情，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，目前尚未恢復。受此影響，蔚來整車生產已經暫停，因此近期不少用戶的車輛會推遲交付。(信報)

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