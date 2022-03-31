香港聯貸踩雷 國銀2月逾放增加62億元

金管會公布 2 月國銀放款情況，截至今年 2 月底為止，國銀放款餘額達 34 兆 3411 億元、逾放金額 626 億元，較元月增加 62 億元，主要是某家國銀香港分行與 OBU 分行聯貸案積欠三個月累計近 50 億元本息未繳所致。

金管會銀行局副局長林志吉說，該銀行的放款客戶是香港企業，所幸貸款有擔保品可供參貸銀行回收債權，目前掌握該貸款戶已在 3 月正常繳息還款，因此預期 3 月逾放比金額可望下降。

在放款業務部份，2 月放款餘額較 1 月增加 1324 億元，金管會分析，原因與景氣好轉、市場資金需求增加，包括民營企業與政府公營部門的放款撥貸均同步增長。

以放款用途來看，主要用於購置不動產，放款餘額共 826 億元，其次為營運週轉金 422 億元；另根據金管會統計，2 月放款月增幅前三大銀行分別為合庫銀 (366 億元)、永豐銀 (345 億元)、彰銀 (195 億元)。

根據金管會統計，截至今年 2 月底為止，國銀放款總餘額共 34 兆 3411 億元，較 1 月底增加 1324 億元；逾期放款金額為 626 億元，較上月底增加 62 億元；逾期放款比率為 0.18％，較上月底增加 0.02 個百分點，較去年同期減少 0.04 個百分點。

另外，截至 2 月底為止，本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為 730.92％，較上月底 810.86％減少 79.94 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。



