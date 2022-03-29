香港金融業爆發搶人大戰 未出走銀行人員加薪35%

嚴格防疫措施令香港大批金融從業人員決定遷往別地，但那些選擇留下來的人，獲得平時難見的升遷、加薪機會，加薪幅度至少 35%。

獵頭公司 ESGI 常務董事 Christine Houston 說：「在人才短缺的情況下，人們會藉此要求更高薪水，他們比一年前更搶手。」

Houston 表示，以前為避免員工跳槽到別家公司，香港雇主對金融從業人員的加薪幅度通常在 15% 左右，「現在勢必不會小於 20％至 30％」。

今年來離港人數比抵港人數多逾 14 萬人，為香港有史以來最大移民潮之一，幾乎是 2021 年全年的四倍。許多人害怕隔離政策，因為有時父母會被迫與孩子分開。禁足期大規模強制檢測也讓他們想離開香港。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌周二（29 日）表示，目前疫情已逐漸減緩，但仍處於高點，他擔心 4 月假期會增加人流聚集，引起疫情反彈。

Robert Walters 駐香港區域主管 John Mullally 表示，過去 15 個月金融業加薪一直是個「大問題」，隨著離職浪潮引發搶人大戰，今年來加薪速度又加快了。

香港蓬勃發展的加密幣產業也加入人才爭奪戰。Michael Page Hong Kong 常務董事 Olga Yung 說，金融服務業新增的就業機會中，至少十分之一來自加密幣產業。

以加密幣交易平台 Amber 為例，去年 2 月以來，全球員工人數激增三倍，並正在香港尋找具傳統金融、人力資源、法律背景的人才。

Amber 共同創辦人 Michael Wu 表示，鑑於公司的獲利能力，即使薪酬未能優於其他公司，也能並駕齊驅，但 Wu 未提供具體細節。他說：「這是一場人才大戰。」