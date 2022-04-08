外資提款不停 集中火力賣晶圓雙雄

台股今 (8) 日開平高盤後逐漸擴大漲幅，終場上漲 105.91 點，收 17284.54 點，成交值縮至 2456.65 億元，儘管投信連 7 買，但外資連 4 賣，使三大法人合計賣超近 104 億元，外資賣超火力仍集中在晶圓雙雄。

三大法人今日合計賣超 103.55 億元，其中外資賣超 115.06 億元，呈現連 4 賣，自營商賣超 19.54 億元，為連 5 賣，僅投信買超 31.06 億元，為連 7 買。

外資賣超前 10 大標的依序為聯電 3.9 萬張、新光金 2 萬張，台積電和國泰台灣 5G + 均逾 1.5 萬張，鴻海和中信關鍵半導體均超過 1 萬張，仁寶 8500 張，新唐 7600 張，金寶和群創在 6000 張上下。

其中，外資在本周三個交易日持續賣超台積電、聯電和群創等大型權值股，台積電遭賣 5.4 萬張 (金額 308 億元)，聯電合計遭賣 16.6 萬張 (金額為 84 億元)，群創遭賣 6 萬張 (金額近 9.8 億元)。

而外資今日買超前 10 大標的分別有長榮航近 4.6 萬張，元大台灣 50 反 1 近 2 萬張，元晶近 1.9 萬張，臺企銀 1.5 萬張，開發金和華航 1.3 萬張，長榮和中鋼均超過 1 萬張，陽明和東鹼在 8000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的依序為，臺企銀 8000 張，旺宏、中信金均逾 3000 張，開發金、台肥、仁寶在 2500 張上下，元晶、友達均超過 1600 張，英業達和陽明也在 1200 張上。

而投信賣超前 10 大標的分別有華邦電近 3900 張，創惟近 2000 張，全新 1500 張，台郡近 1000 張，晶豪科 800 張之上，技嘉、台塑和旺矽均逾 500 張，順德和力鵬在 400 張上下。

統一證指出，大盤季線已下彎，月均線也面臨轉折下彎的危機，且外資連續賣超台股，在線型、籌碼偏空的情況下，短線不宜過度積極。