歐洲電信商看好O-RAN趨勢成形 台網通廠可望受惠

全球電信商已逐漸向 5G O-RAN 新趨勢靠攏，德國、法國等歐洲大型電信商近日表示，O-RAN 已逐漸標準化，效率、節能表現上優於傳統運模式，O-RAN 可望加速發展，台網通廠可望從中受惠。

歐洲電信商們指出，完全自動化、相互操作性的 O-RAN 系統逐漸成形，O-RAN 的效率、節能要求和目標已有所進展，受惠雲端化、AI 與 分散式架構的優勢，預計 O-RAN 將比傳統 RAN 更有效率。

電信商強調，最終目標是確定電信商在提供 O-RAN 服務需要的基本要求，以利歐洲等地區能及時部署，加速全球採用。

德國電信、法國電信商 Orange、西班牙電信商 Telefónica、義大利電信商 TIM 與英國電信巨頭 Vodafone 在去年簽屬諒解備忘錄 (MOU)，並在一些地區試點測試，目前最快商轉的是異軍突起的日本樂天電信，而美國衛星電視商 DISH 也即將商轉。

電信商表示，隨著 O-RAN 逐漸標準化和終端市場的發展，提供 O-RAN 服務的各環節將會越來越完整。O-RAN 趨勢興起讓台廠有機會從中受惠， 目前中磊、台揚、智邦都已打進樂天供應鏈，智易、啟碁、明泰等網通廠也都積極布局，尋求與各國電信商合作。