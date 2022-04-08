歐系外資首評金像電「買進」目標價108元 外資圈最高

PCB 廠金像電 (2368-TW) 2021 年營收及獲利雙創高，每股純益 5.41 元，公司對 2022 年營收及獲利仍持續看好，預料將再創新高，歐系外資出具報告，首評金像電評等為「買進」，目標價 108 元，也是目前外資圈最高。

金像電受惠網通及伺服器高層板需求暢旺，訂單能見度高，2 月營收 21.59 億元，年增 37.54%，前 2 月營收 45.89 億元，年增 26.77%，創同期新高，歐系外資估金像電今、明年營收達 313.84 億元、347.58 億元，每股純益 7.52 元、8.88 元。

就金像電各產品應用別來看，目前伺服器約占營收 50%，雲端網通產品約占 20%，NB 約 20%，基地台等其他產品約占 10%；公司正積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。歐系外資認為，金像電預燒測試板今、明年營收比重估達 2% 及 3%，也拉高技術層次。

金像電 2021 全年營收及獲利雙創新高，稅後純益 29.27 億元，年增 41.63%，每股純益為 5.41 元，董事會決議擬配發每股 2.2 元現金股利，並辦理現金減資 10%，每股退還 1 元，合計每股將發出 3.2 元現金。

金像電今年資本支出預估為 10-12 億元。