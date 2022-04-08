〈台股盤前〉美股強彈 短線靜待半導體、外資重返多方發揮

台股昨 (7) 日重挫 343 點、收 17178 點，摜破月線、年線。美股今晨全面反彈，但台股因為多方格局遭破壞，短線仍須看半導體和外資臉色。

台股昨日受美國聯準會鷹派訊息影響，加權指數開低跌破年線支撐，午盤過後傳出本土疫情擴大反撲，恐慌性賣壓湧出，外資昨天大賣台股 445.4 億元，是台股大跌主因，累計今年以來外資賣超金額已高達 5412 億元，超過去年全年賣超金額 4540 億元。

美股道瓊工業指數上漲 87.06 點或 0.25%，以 34583.57 點作收，標準普爾 500 指數上揚 19.06 點或 0.43%，收 4500.21 點；以科技股為主的那斯達克指數小漲 8.48 點或 0.06%，收 13897.30 點，費城半導體指數揚升 3.48 點或 0.11%，收 3197.44 點。

今日觀盤重點，Meta 宣布投資 8 億美元（約新台幣 231 億元）在美國德州設立新的超大型資料中心，隨著 Meta 持續擴張，雲端伺服器供應商包括廣達、緯穎與英業達等將受惠大單，推升雲端業務增長。

聯發科與中華電信昨日宣布合作，攜手於聯發科新竹研發總部打造 5G 毫米波晶片測試環境。外界預期，這項合作可望加速聯發科 5G 毫米波單晶片導入全球市場的腳步。

整體來說，美股反彈，尤其費半指數勁揚超過 3%，今日須看跌深的半導體族群是否領軍，以及外資可否重返台股多方發揮，否則在多頭格局遭破壞下，短線仍為區間整理格局。