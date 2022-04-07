長榮國際變天 哥哥派張國華發聲提6點聲明

長榮國際 (2716-TW) 新任董事長鄭深池今 (7) 日召開董事會，決議委任長榮國際董事張明煜為總經理，並兼發言人一職，大房長子張國華今日對外發布 6 點聲明，直指要保持集團的完整性，最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際公司和長榮國際二家家族公司，並在其他兄弟將自己股權買下前提下，願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業。

長榮國際今日解任原總經理兼發言人戴錦銓，由弟弟派人馬張明煜上任總經理和發言人；張國華隨後對外發布 6 點聲明回應鄭深池。

張國華聲明指出，第一，希望兄弟四人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，不用透過其他人所建立的平台。

張國華認為，要保持集團的完整性，最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際公司和長榮國際二家家族公司，兄弟四人取得各自的財產再去投資所想要經營的公司，取得主導權，或是其他兄弟將本人的股權買下，本人願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮集團經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。

第二，對於鄭深池聲明中用「遺族」稱呼繼承人，張國華認為，似有未妥。

第三，兄弟及姊姊屬同輩，鄭深池自詡為「長輩」，恐有誤導社會大眾之嫌。

第四，長榮各公司目前皆秉持公司治理，由專業經理人治理公司，並未受到經營權變動影響，但鄭深池的聲明，將張家兄弟的家務事連結到「國際和平」實令人費解。

第五，之前許多媒體報導兄弟們皆希望長榮國際董事長由真正的「張家人」來擔任，掌握長榮集團的經營權，然昨日選出的董事長並不姓張，也沒有實質股權，試問已離開長榮集團 20 年的鄭深池，會比持續在長榮任職逾 50 年的柯麗卿更能勝任長榮國際董事長的職位嗎？

第六，長榮國際屬公開發行公司，首重如何創造利潤，回饋股東，提供員工優質的工作環境，鄭深池稱其受張榮發大部分遺族委託擔任董事長，是為了提供一個調解兄弟間紛爭的平台，顯然不符合公司治理原則，公私不分，誠非妥適。