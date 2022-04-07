加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/04/06）

野村腳勤觀點：

聯準會升息不利成長股評價？選對股票才是重點

隨著聯準會今年開始收緊貨幣政策，市場普遍認為此舉恐壓抑成長股評價，然而實際上可能不是如此。截至 3 月中旬的資料，台股整體評價較去年底上修 5.8%，其中電子產業等成長股評價上修了 11.4%，反而是去年表現不錯的金融產業下修 14.7%。然而如果仔細觀察次產業表現，會發現許多次產業表現相當分化，如 PC、NB 等相關產業受到庫存去化、訂單減少影響，看到評價略有下修，反而像 ABF、PCB、散熱等板塊受惠於 5G、高速運算的趨勢，評價不僅上修，更呈現 20% 以上的增長。這也符合我們的觀點，儘管市場利空消息滿天飛，但我們仍著重基本面，選擇產業趨勢佳以及具有盈利增長保護的股票，才有機會在今年相對震盪的行情中脫穎而出。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）油市供給短缺有解：美國宣佈未來半年每日釋出戰備儲油 100 萬桶，合計 1.8 億桶，有助於緩解油荒。

（二）美國就業市場強勁：3 月非農就業人數 43.1 萬人，失業率降至 3.6%，降幅優於市場預期。

（三）台灣景氣燈號穩定：2 月製造業景氣信號值上修至 15.16 分，連續 5 個月出現代表景氣持平的綠燈。

大盤利空因素：

（一）殖利率倒掛引擔憂：美債長短利差倒掛使經濟衰退擔憂增加，仍需觀察此現象是否延續。

（二）中國經濟衰退風險：受疫情復燃、多地封城影響，3 月份官方製造業與服務業 PMI 降至 49.5 及 48.4。

台股第二季投資關鍵字：跌深加碼，勿要追高

美國甫創下 50 年來新低的初領失業救濟金人數，最新 3 月份就業人數又增加了近 50 萬，同時失業率下降、薪資持續成長，突顯勞動市場的強勁。根據歷史經驗，當美國就業強勁且薪資成長，可望帶動民間消費，並有助於台灣的外銷訂單增加。觀察美國最新 2 月份耐久財訂單，整體延續上升趨勢，而與台灣高度相關的「電子零組件訂單」及「電腦與電子產品訂單」指數更處在近 5 年高位，對於以出口導向為主的台灣來說，來自科技產業需求端仍可維持不錯的增長力道。展望第二季，短期市場利空因素仍存，加上整年企業獲利可能是個位數的「弱增長」，預期大盤偏震盪格局，各產業表現分化，不過整體而言外銷訂單持續成長，台股基本面仍然看好。建議第二季投資不要躁進，記住「跌深加碼，勿要追高」，或交由基金公司專業投資團隊為您進行操盤布局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/03/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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