中國封城 俄國、伊朗和委內瑞拉原油苦等入港

中國多個城市為了對抗疫情進入封鎖狀態，正在削弱石油需求、打亂物流和運輸，並導致停泊在港外的油輪愈來愈多，這些船隻估計共載運來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉約 2200 萬桶原油。

中國是全球最大原油進口國，過去幾年來一直是伊朗和委內瑞拉原油的唯一買家，最近也持續向各國避之唯恐不及的俄羅斯買進石油。

這些國家的原油都因為經濟制裁而折價出售，但在中國疫情惡化之後，油輪等待入港的時間愈拉愈長。

新加坡分析公司 Kpler 的資深石油分析師 Jane Xie 預估，中國 4 月的石油需求將下滑至少每日 45 萬桶，以汽油和飛機燃料的減少情況最明顯。「封城絕對嚴重影響中國內部的人民移動，進而波及石油需求。此外，物流瓶頸也是個問題。」

根據 Kpler，今年年初，逗留在中國沿岸港口的俄國、伊朗和委內瑞拉石油合計約 1000 萬桶，遠低於目前的水準。當前這波疫情還沒爆發前，中國 1 月和 2 月的石油需求平均為每日 1370 萬桶。

此外，油輪在中國港口外的等待時間為 5.85 天，高於 3 月 28 日起當周的 4.46 天。載運量可達 100 萬桶油的蘇伊士型 (Suezmax) 郵輪，等待時間更從 4.46 天大幅增為 15 天。

根據另一家分析公司 Vortexa 的預估，目前守在中國港口外的油輪，共計載運著 1600 萬桶來自委內瑞拉和伊朗的原油。