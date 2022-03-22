輝瑞將售400萬份新冠口服藥給聯合國兒童基金會 用於中低收入國家

輝瑞（Pfizer）周二（22 日）計畫向聯合國兒童基金會（UNICEF）出售 400 萬份療程的新冠口服藥 Paxlovid，該藥物將銷往 95 個中低收入國家，致力將該藥物過展至富裕國家以外的地區。

輝瑞表示，聯合國兒童基金會將在阿富汗、巴基斯坦、辛巴威等國分配新冠口服藥，以便當地治療疫情，此外輝瑞發言人也表示，公司向該組織收取的是「非營利性的藥物價格」，但拒絕透露具體金額。

輝瑞新冠口服藥 Paxlovid 將從 4 月開始向已授權使用該藥治療的國家供應，預計到年底前將生產 1.2 億份療程。

輝瑞執行長 Albert Bourla 表示，向聯合國兒童基金會供應 Paxlovid 是公司全面策略的重要部分，加快該藥治療新冠病毒感染，並以負擔的起的價格供應。

去年輝瑞已與聯合國支持的藥品專利共享機構（MPP）達成授權協議，同意讓 Paxlovid 在獲得主管機構批准後，授權給學名藥製造業者生產平價藥品。

根據美國杜克大學全球衛生創新中心（Duke Global Health Innovation Center）數據，輝瑞已達成協議，將在全球銷售 3,880 萬份療程的 Paxlovid，該數字不包括周二披露的 400 萬份療程。此外，數據顯示，輝瑞近四分之三的新冠口服藥療程是供應給富裕國家。

去年 12 月，美國食品藥物管理局（FDA）已批准 Paxlovid 緊急使用授權，輝瑞也與美國達成協議，已 52.9 億美元出售 1,000 萬份療程，相當於每個療程 529 美元。根據美國衛生及公共服務部數據，目前已經發放 104 萬份 Paxlovid 療程。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 略跌 0.26%，每股暫報 54.05 美元。