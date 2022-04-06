外資今年賣超已逾5000億元 今拋售晶圓雙雄、半導體ETF

台股今 (6) 日收 17522.5 點，下跌 103.09 點，三大法人賣超 267.08 億元。其中，外資今年以來至今，累計賣超金額超過 5000 億元，以今天操作來看，明顯減碼晶圓雙雄與兩檔半導體 ETF。

美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德周二表示，Fed 將有條理地升息和迅速縮減資產負債表，市場認為此番言論為釋放鷹派消息，Fed 動作可能會變得更加激進，外資因此大舉自台股提款 269.39 億元，自營商賣超 9.09 億元，其中自營商 (自行買賣) 買超 2.54 億元，自營商 (避險) 賣超 11.63 億元，僅有投信買超 11.4 億元，三大法人合計賣超 267 億元。

台指期部分，今日外資再度積極回補台指空單，從上個交易日的淨空單 6232 口，減少了 667 口至淨空單剩下 5565 口。俄烏談判持續未果，避險需求帶動美元走揚再創波段新高，台指未平倉小幅增加了 115 口來到 72607 口，顯示市場觀望氣氛濃厚。

個股方面，外資買超前 10 名分別為：友達 3.57 萬張、開發金 3.34 萬張、中信金 3.33 萬張、華航 2.06 萬張、長榮航 1.71 萬張、華邦電 1.63 萬張、台新金 1.45 萬張、中信中國高股息 1.06 萬張、玉山金 1.01 萬張，只有力積電獲買超未達萬張。

外資賣超前 10 名為聯電 7.64 萬張、金寶 2.87 萬張、長榮 1.82 萬張、中石化 1.42 萬張、台積電 1.22 萬張、國泰費城半導體 1.13 萬張、群創 1.07 萬張，其餘依序為欣興、陽明、中信關鍵半導體。

投信買超前 10 名中，中信金獲加碼 1.93 萬張，為唯一買超破萬個股，其餘依序為：新光鋼、聯電、華通、兆豐金、景碩、永豐金、開發金、仁寶、台肥。

投信賣超前 10 名中，減碼華邦電 2.31 萬張居冠，其餘為：國泰金、技嘉、長榮、欣興、南亞科、裕民、光寶科、華晶科、國巨。

自營商買超前 10 名為中信中國高股息 1.97 萬張、元大台灣 50 反 1 獲買超 1.76 萬張、中石化 1.31 萬張，其餘為：元大 S&P 原油反 1、開發金、長榮航、FH 香港正 2、友達、宏碁、富邦越南。

自營商賣超前 10 名為國泰台灣 5G + 遭賣 2.59 萬張、中信關鍵半導體 2.13 萬張、元大高股息 1.51 萬張、國泰永續高股息 1.14 萬張、富邦特選高股息 1.06 萬張，其餘為富邦台灣半導體、國泰費城半導體、富邦 NASDAQ 反 1、華頓 S&P 布蘭特正 2、興富發。

整體來說，外資在第一季大砍台股 4590 億元後，4 月連續兩個交易日依舊持續倒貨，今天更加大賣超力道，累計兩天減碼金額達 377.51 億元，連帶使得今年以來賣超金額又達到 5201 億元，不但突破 5000 億元，且已經超越去年全年的 4803 億元。