弟弟派拿下長榮國際經營權 牽動多家集團公司董監改選

長榮集團主要控股公司長榮國際 (2716-TW) 今 (6) 日選出新任董事長，由弟弟派推舉的凱明投資代表人鄭深池拿下，哥哥派失去對長榮國際的主導權，外界認為，這僅是弟弟派拿下集團主要子公司經營權的第一步，接下來，包括長榮鋼鐵 (2211-TW)、長榮航空(2618-TW)、長榮海運(2603-TW) 等重要子公司，經營權都有可能變天。

長榮國際是長榮集團內多家公司的大股東，也是集團的金雞母，對長榮鋼持股 21.69%，為其第一大股東，對長榮航持股 10.69%、對榮運 (2607-TW) 持股 8.45%，均為其第二大股東，對長榮海運持股 4.98%，也是其第三大股東，亦即長榮國際的主導權，也就等同掌握長榮國際對其他集團公司的重要話語權。

市場分析，一旦長榮國際變天，弟弟派很可能乘勝追擊，再發動長榮集團旗下各大上市櫃公司的經營權之爭，而明年長榮航和長榮海運的董監改選將是最大重頭戲。

至於最新一波兄弟雙方爭奪經營權的戰場，各界關注長榮鋼鐵將於 6 月 10 日進行董事改選，屆時將改選 7 席董事，據傳已掀起委託書大戰。

尤其長榮鋼目前又持有長榮航 4.21%，而長榮海也持有長榮航 14.77%，恐怕各家長榮集團公司的經營權變化，將牽一髮動全身。

不過，對於外界揣測兄弟間各種爭端，鄭深池已對外聲明，此次是受故創辦人張榮發先生大部份遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉長輩身份，提供一個平台讓張家四兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達創辦人期望兄弟團結遺願。