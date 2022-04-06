美就業數據回溫 美股單周吸金逾150億美元

美國最新就業數據則顯示經濟仍穩健成長，全球股市資金有回溫跡象。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，過去一周除歐洲股市，其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股由前一周的淨流出轉為淨流入 150.33 億美元，居全球之冠。

安聯投信表示，美國上周發布的最新 3 月非農就業數據雖略遜於市場預期，但失業率部分卻降至 3.6%，優於市場預期的 3.8%、勞動參與率上升、薪資也持續成長，顯示美國就業市場整體狀況強勁、經濟穩健成長，使美股包括道瓊、標普與那斯達克等指數終場收紅，與淨流入的資金相互呼應。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，過去一個月內包括對聯準會升息預期、烏俄地緣政治事件以及通膨狀況等因子持續牽動全球金融市場表現。

在升息的部分，隨著聯準會於 3 月中會議後正式宣布升息 1 碼，升息帶來的不確定性已明顯降低，未來主要將是幅度的問題，而觀察 3 月會議利率點陣圖，今年其餘的利率會議應該都會升息。

至於在俄烏地緣政治事件上，莊凱倫表示，目前直接衝突的地區並非主要的供應鏈區域如東亞國家，也非全球如西歐北美等較主要的需求地區，但因兩國分別為全球重要的能源、關鍵礦物與農糧產地，包括能源、金屬與糧食的價格上漲也將推升物價，進而影響市場情緒與表現。

從經濟面向來看，莊凱倫表示，地緣政治動盪持續為國際主要注目事件之一，市場擔憂其可能進一步收緊全球供應鏈狀況，而大宗商品的價格上漲短期內也可能抑制需求，中長期影響則仍需觀察。

不過法人認為，市場雖對全球經濟成長預期雖略有放緩，但普遍仍預期可有約 4% 的成長，維持溫和擴張態勢。