股市震盪 壽險業2月獲利不到千億、淨值大減1820億元

金管會今 (30) 日公布壽險業 2022 年 2 月損益，受到俄烏戰爭續衝擊股市、利率走升雙重夾擊，壽險業 2 月淨值大舉蒸發 1820 億元。

壽險業 2 月稅前盈餘罕見不到千億元，僅賺 924 億元，較去年同期減少 249 億元，下滑 21.2%；加上產險業來看，產險業單月稅前盈餘 58 億元，較去年同期增加 18 億元，年增 45%。整體保險業 2 月稅前盈餘為 982 億元，較去年同期減少 231 億元，年減近兩成。

受到俄烏戰爭重建，資本市場元月大地震，台股 2 月續跌，也拖累壽險業淨值掉到 2 兆 2406 億元，單月續減 1820 億元，較去年同期減少 1083 億元，年減 4.6%；不過，產險業淨值為 1577 億元，單月逆增 6 億元，較去年同期增加 102 億元，年增 6.9%。

2 月底新臺幣兌美元匯率相對於去年底貶值 1.2%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 752 億元，較去年底增加 315 億元。

匯兌部分，壽險業 2 月若完全不避險，海外投資匯兌收益達新台幣 1475 億元，但因避險影響，避險工具換匯成本 148 億元、避險工具評價虧損達 973 億元，再加上 315 億元外匯準備金，一來一往下，讓匯兌總成本為 39 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 1857 億元。