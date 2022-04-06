Gogoro在美掛牌首日 開高走低跌12%

Gogoro Inc.(GGR-US) 於紐約時間 4 月 5 日上午 9:30(台灣時間 4 月 5 日晚上 9:30) 起於那斯達克 (Nasdaq) 交易，成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸，不過，上市首日開高走低，最高一度來到每股 17.59 美元，終場下跌約 12% 至 14.02 美元。

Gogoro 盤前公司市值達到 23.3 億美元 (約新台幣 668 億元)(市值以 SPAC 合約中每股 10.00 美元作價估算)，而上市首日收盤價格已達每股 14.02 美元。

Gogoro 是首家國內新創公司在美國成功上市的獨角獸，也是我國有史以來第一家透過 SPAC 方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違 16 年，再次登上美國那斯達克交易所的台灣科技品牌。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro 正透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型，並處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，將從全球超過 5 億台的二輪車輛市場中尋找商機。

潤泰集團總裁尹衍樑是 Gogoro 創立時的天使投資人，並實際參與了 Gogoro 多輪的增資計畫，而 Gogoro 世界級的投資人還包括淡馬錫 (Temasek)、Generation Investment Management、鴻海 (2317-TW)、GoTo 集團、 住友商事、Hero MotoCorp 和 ENGIE 等。

Gogoro 進一步說明，新的董事會成員包括 Michael Splinter(納斯達克董事長、美台商業協會主席、台積電獨立董事、應用材料公司前執行長)、Yoshi Yamada(特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理)、鄭慧明 (前宏達電與台灣大哥大財務長、華新麗華前總經理) 和 Homer Sun(Peoma Global 執行長、Morgan Stanley Private Equity Asia 前投資長與董事總經理 )。

Gogoro 在台創立 10 年，現已擁有超過 47.5 萬名 PBGN (Power by Gogoro Network) 車輛用戶，用戶騎行總公里數突破 50 億公里，累積電池交換超過 2.77 億顆，全體騎士累計已減少超過 4.2 億公斤的二氧化碳排放。

而 Gogoro 目前已在全台布建 10477 個電池交換機櫃，遍布在全台灣的 2215 個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到 93428 個。