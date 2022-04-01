Gogoro 4/5起將在美國納斯達克交易

Gogoro 今 (1) 日宣布，與公開交易特殊目的收購公司 (SPAC) Poema Global Holdings Corp.(PPGH-US) 先前公布的業務合併，已於昨日 Poema Global 與 Gogoro 各自的臨時股東大會 (EGM) 上獲准，預計在 4 月 4 日正式完成，4 月 5 日起在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。

Gogoro 說明，合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，預計將於 4 月 5 日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在 Nasdaq 交易所開始交易。

Gogoro 於 2021 到 2022 年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到中國、印度和印尼等全球前三大二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過 5 億台的二輪車輛市場中耕耘商機。

而 Gogoro 於 2 月也宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線，迄今管理超過 2 億 7580 萬次的電池交換，已成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的 97% 車輛，提供即換即行的動力。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro 致力加速電動二輪車的發展和普及，正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎，身為一家公開上市公司，期待開啟這段旅程的新篇章，期許 Gogoro 能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。

Poema Global 執行長 Homer Sun 則表示，很高興完成這項交易，期待繼續與 Horace 和 Gogoro 團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。