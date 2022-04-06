【Wen姐筆記】清明變盤？ 量能指路！ 先闖周選結算關

清明連假後，美國聯準會釋出快速縮表訊號，大陸與台灣新冠疫情再燒，使得清明連假後開盤的台股，面臨利空訊息夾殺的窘境。由於本周僅有 3 個交易日，清明後是否變盤? 將待量能指路，關鍵日不在本周而在下周! 不過今天得先面臨周選結算莊家上沖下洗的考驗! 多空強弱分界為 17520 點。關鍵點位為 17422、17456 與 17616 點。

如台股今日開低，17500 點城池成為重要的觀察重點，17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點，為台股中線重要防守區。如棄守需提防進入月線與年線保衛戰。當然多方最好能夠守穩 17555 至 17600 點城池，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，如能守穩 17633 至 17666 點雷區，短多才可望搶回控盤權，無礙北上攻勢，才能收復 17700 點城池，17700 點兩端哨站為 17688 與 17717 點，而 17747 至 17777 點為攸關台股能否重返 18000 點，具有極重要的戰略指標意義。

但如棄守 17456 點，續往 17400 點回探，17400 點兩端哨站為為 17388 與 17422 點，如棄守將提防上演多殺多，如進入空方疆域，空襲警報再度大響。如再棄守 17353 點，恐續往 17300 點回測，17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。如再棄守需提防往 17253 點至 17200 點城池尋求支撐，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。

清明長假前，台股瀰漫觀望氣氛，長假結束後，美股與疫情並未傳出振奮人心的消息，此時台股僅能靠國家隊與內資自立自強。如果內資在此時自亂陣腳，月線與年線恐將再度面臨考驗。不過量縮的背景下，仍有利於控盤，電子金融與傳產三腳督，進退必須有據，如電子遇逆風，金融傳產必須補位，最忌出現電金傳齊軟，盤面又缺主流，容易上演多殺多。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)