台股守住半年線 三大法人賣超97.51億元 外資反手提款百億

美股周四全面殺低，台股電子族群今 (1) 日也遭空方狙擊，晶圓雙雄盤中挫逾 2%，大盤一度跌逾 200 點，不過，金融、航運扮演撐盤要角，加上台積電尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 67 點，收在 17625 點，守住半年線，三大法人合計賣超 97.51 億元，外資轉為賣超 106 億元。

上市櫃成交量能低迷，合計僅 2915 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資反手賣超 106.01 億元；投信持續買超 9.79 億元，為連 4 買；自營商則賣超 1.33 億元。三大法人合計賣超 97.51 億元。

晶圓雙雄今天遭到調節，台積電一度跌逾 2%，下探 584 元，終場跌幅縮小至 1.3%，收 589 元，聯電收在 52.9 元，跌幅達 2%；聯發科遭外資調降目標價，股價一度跌至 893 元，創 5 個多月新低，終場驚險守住 900 元關卡；瑞昱、廣達、國巨、大立光等電子權值股賣壓也相當沉重。

IC 設計族群今天成為空方狙擊目標，股王矽力 - KY 重挫逾 3%，收 3315 元，一度遭信驊超車，信驊終場同步收 3315 元，股王之爭雙方不分軒輊，而譜瑞 - KY、力旺股價大跌 4-5%，祥碩也下挫逾 2%，台股目前剩下九千金，緯穎終場跌近 3% 再次失守千元關卡。

近來外資偏愛金融股，看好升息循環利多，連日加碼買進，今天市場傳出，新光金與台新金併購有譜，雖然距離成案仍有段路要走，但新光金仍爆量大漲，終場收漲 4.17%，其他包括永豐金、中信金、高雄銀、三商壽等均上漲超過 1%。