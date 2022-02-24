〈財報〉挪威郵輪上季及全年虧損擴大 盤前大跌逾11%

挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line)(NCLH-US) 周四 (24 日) 公布的 2021 年第 4 季及全年業績低於前期，盤前大跌 11.66%，報 17.04 美元。

財報顯示，該公司第 4 季營收為 4.87 億美元，遠低於市場預期的 5.72 億美元，上年同期為 957.9 萬美元；淨虧損擴大至 15.73 億美元，上年同期為淨虧損 7.39 億美元。

每股虧損為 4.01 美元，上年同期為虧損 2.51 美元。經調整後每股虧損 1.95 美元，高於市場預期的淨虧損 1.60 美元。

按業務劃分，船票銷售營收 3.05 億美元，上年同期為 781.7 萬美元；船上服務及其他營收為 1.83 億美元，上年同期為 176.2 萬美元。

第 4 季郵輪營運總費用為 7.18 億美元，同比增加 246.7%; 其他營運費用共計 4.57 億美元，同比增加 30.7%。

第 4 季月平均現金消耗約為 3.45 億美元，低於之前約 3.5 億美元的財測。挪威郵輪預計，受到持續分階段重新啟動更多船隻的推動，2022 年第 1 季 度的月平均現金消耗將增加至約 3.9 億美元。

2021 年全年總營收為 6.48 億美元，上年為 12.80 億美元；淨虧損 45.07 億美元，上年淨虧損 40.13 億美元。

展望未來，該公司表示，基於其當前的發展軌跡以及市場和公共健康狀況，預計 2022 年下半年將實現調整後獲利，並預計全部船隊將在第 2 季初投入營運。