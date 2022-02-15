高端新冠疫苗WHO團結試驗結果 最快3月底出爐

高端疫苗 (6547-TW) 總經理陳燦堅今 (15) 日表示，除了巴拉圭三期臨床試驗期中分析達標外，預計 WHO 執行的團結試驗疫苗 (Solidarity Trial Vaccines) 有機會三月底、四月初取得結果；歐盟三期試驗也有望在第二季完成。

高端新冠疫苗繼巴拉圭三期臨床試驗傳出好消息後，預計今年上半年海外臨床試驗將陸續完成，其中，由 WHO 主導的團結試驗疫苗三期試驗，在菲律賓、哥倫比亞以及馬利共和國已收上萬名受試者。

陳燦堅指出，WHO 的臨床試驗最快 3 月底解盲，而解盲需要達到兩項條件，分別為收到 150 名確診者，以及符合 WHO 針對變異株提出的最新審查認證標準。

陳燦堅補充，疫情爆發初期病毒多為武漢株，隨著變異株陸續出現，過去法規難以適用，因此 WHO 預計本月會針對防感染、防重症等兩大項目提出新審查規定；高端新冠疫苗三期試驗解盲只要符合其中一項新規定，即可算是解盲達標。

高端去年 9 月在歐洲進行多國多中心三期臨床試驗，以免疫橋接方式與歐盟已上市 COVID-19 疫苗進行比較，收案人數約 4000 人，預計第二季公布數據結果，陳燦堅表示，若試驗順利解盲、取得歐盟 EMA 認證，將可憑藉 EMA 搶攻許多國際市場。

陳燦堅提到，隨著巴拉圭完成三期試驗，WHO、歐洲三期試驗也將進入尾聲，未來除了會以合理的價格賣給 WHO，並間接供應給中低收入國家外，將主要布局中南美洲、東南亞等市場。

至於產能方面，陳燦堅說，公司除了能一條龍生產新冠疫苗外，透過上游疫苗原液與台康生 (6589-TW) 合作，下游多劑量充填則與東洋 (4105-TW) 配合，今年年產能維持 1 億劑，若未來海外訂單增加，下游充填不排除再與其他業者合作。