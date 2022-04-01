美眾院對亞馬遜處理風災致倉庫倒塌過程展開調查

美國眾議院監督委員會 (Oversight Committee) 周五 (1 日) 對亞馬遜 (AMZN-US) 的勞工檢查展開調查，要求該公司交出與去年伊利諾伊州致命倉庫倒塌有關的資料。

監督委員會主席紐約州民主黨眾議員 Carolyn Maloney 和同州同黨眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 以及密蘇里州民主黨眾議員 Cori Bush，在周四 (31 日) 致亞馬遜 CEO 賈西 (Andy Jassy) 的信中寫道，「最近報導稱亞馬遜可能將其員工的健康和安全置於危險之中，包括要求他們在龍捲風、颶風和其他極端天氣期間在危險條件下工作，我們對此感到擔憂。」

議員們要求提供有關亞馬遜提供處理伊利諾伊州 Edwardsville 倉庫的悲慘倒塌事件的文件。去年 12 月，一場龍捲風席捲倉庫，導致 110 萬平方英尺設施的屋頂倒塌，而建築物兩側 40 英尺高、11 英寸厚的牆壁向內倒塌。有 6 名勞工喪生。許多受害者是送貨司機，他們在風暴來襲前駛入設施，並驚狂地逃進受風暴襲擊的建築物內的浴室。

悲劇發生後，Edwardsville 倉庫附近的勞工表示，他們認為亞馬遜沒有足夠的安全措施來應對惡劣天氣事件。

議員們在信中寫道，亞馬遜員工還聲稱，如果離開工作場所尋求庇護「就會受到上司的威脅，解雇或其他不利的就業後果」。

亞馬遜發言人南特爾 (Kelly Nantel) 之前表示，該公司正在調查該事件的「各個面向」。

議員們要求賈西必須在 4 月 14 日之前做出回應。