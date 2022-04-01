南茂送暖至偏鄉孩童 認養146份兒童節禮物

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (1) 日指出，2022 年適逢南茂成立 25 周年，首次在兒童節及世界地球日前夕，與新竹縣尖石鄉錦屏國小、秀巒國小合作，共同舉辦公益活動，邀請同仁依據原鄉孩童的學習用品需求，認養 146 份兒童節禮物。

南茂表示，此次活動主要推廣公司長期以來環境永續理念，鼓勵同仁在進行禮物包裝時減少過度包裝，以「愛護地球、減塑不減愛」的方式共同響應。

南茂補充，原鄉孩童在祝福卡寫下自己期待的兒童節心願禮物，由熱心響應的同仁認捐後，利用可重複使用的環保袋、紙袋進行禮物包裝，最後由同仁在兒童節前夕，將孩童期待的禮物送達每個孩童手上。

南茂期望透過童心祝福及環保永續觀念的推廣，讓原鄉孩童擁有最特別的兒童節驚喜，也讓南茂 25 周年生日變得更有意義。

南茂秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入公益，歷年來除認養公園綠地、道路養護外，也攜手同仁關懷新竹在地原鄉孩童，自 2018 年起與新竹縣偏遠山區的多所小學合作。

包含孩童營養午餐、學校電腦、圖書資助，以及學生宿舍與教室設備修繕等，期盼透過長期的關懷與資源注入，使這些經濟弱勢及學習資源較缺乏的孩童，能感受到溫暖的正向力量，並縮短城鄉落差，未來能無後顧之憂的學習與成長，將愛的種子持續萌芽。