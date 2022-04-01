台灣高鐵受外力影響致營運中斷 將研議求償

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (1) 日下午 15:39 因鄰近左營站東南水泥施工事故，造成台電 69KV 輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，致高鐵電力異常，雙向無法正常運轉，針對本起事件，高鐵指出，將研議後續求償事宜。

事件發生後，高鐵隨即宣布，變更運轉區間為南港站至台南站，並同步協調台鐵和遊覽車啟動站間接駁，自 17:05 起，分別自左營站動員 80 輛接駁車，另自台南站動員 85 輛接駁車，總計 165 輛接駁車以加強服務旅客站間疏運。

高鐵說明，經台電人員於 16:51 抵達事故現場評估，決定採剪線方式處理，以便移除高鐵電車線上方導線；同時，為確保作業安全，須協請台鐵同步於 19:08 配合斷電作業。

經台電人員最新評估，台電維修作業於晚間 20:40 可移除高鐵電車線上方導線。

而上述作業順利完成後，高鐵維修人員可以立即進場搶修，高鐵預計最快 23:00 恢復雙向正常營運。

高鐵強調，依《旅客運送契約》規定，本次異常事件非可歸責於高鐵公司和天災事由，旅客若有搭乘接駁車者，原不適用台南至左營區間延遲退費規定，但考量旅客影響甚鉅，因此，乘車票若包含台南至左營區間行程，受本次事件影響旅客，於搭乘接駁車後，仍可於一年內退還未乘區間票價。

而針對本起事件影響高鐵營運安全並造成旅客行程延誤，將研議後續求償事宜。