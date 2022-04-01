外資大舉提款晶圓雙雄近80億元 續加碼金融股

外資大舉提款晶圓雙雄近80億元 續加碼金融股。(鉅亨網資料照)
外資大舉提款晶圓雙雄近80億元 續加碼金融股。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日在電子股重挫下，終場下跌 67 點，收在 17625 點，守住半年線，外資反手賣超百億元，大舉提款晶圓雙雄近 80 億元，並持續敲進金融股及航空雙雄。

三大法人今日僅投信站在多方，買超 9.79 億元、外資賣超 106.01 億元、自營商則賣超 1.33 億元，三大法人合計賣超 97.51 億元；期貨方面，外資淨空單減少 2882 口至 6232 口。

觀察外資今日操作，大舉調節電子權值股，晶圓雙雄聯電 (2303-TW) 最多、達 4.2 萬張，台積電 (2330-TW)9674 張；鴻海 1.1 萬張、聯發科也減碼 4405 張，廣達、群創、誠美材、日月光等 4000-8000 張不等。

外資同步減碼兩檔 ETF，中信關鍵半導體 5876 張、元大台灣 50 共 4841 張。

外資買超標的集中在金融股與傳產股，中信金近 1.3 萬張、開發金逾 1 萬張、國泰金 8618 張、台新金 7984 張、兆豐金 5971 張；傳產股包括航空雙雄，長榮航 1.3 萬張、華航 6837 張，另外，中鋼 1.2 萬張、中工 7187 張、大同逾 6000 張。

投信賣超也以電子股最多，包括華邦電 3.5 萬張、友達 1.1 萬張、南亞科 3754 張、合晶、華通、旺宏都調節超過千張，另外生技股的智擎賣 1762 張。

投信買超方面，聯電近 1.1 萬張最多，其次分別為中信金、金像電、兆豐金、玉山金、欣興、臺企銀、茂達、新光鋼等。

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